Epic Games stöttar Geforce Now "helhjärtat"

Nvidias Geforce Now har efter sin sjösättning i början av februari mött både med- och motvind. Nvidia rapporterar bland annat att de nått en milstolpe med mer än en miljon nya användare som strömmat till tjänsten sen lanseringen.

De dåliga nyheterna har emellertid varit talrika då Nvidia fått se många utgivare ta bort sina spel från molntjänsten inom loppet av en kort tid – däribland Activision Blizzard, 2K Games och Bethesda. Nvidia klargör att de arbetar på och är villiga att återta samarbetet med utgivare som valt att lämna Geforce Now.

Epic is wholeheartedly supporting NVIDIA’s GeForce NOW service with Fortnite and with Epic Games Store titles that choose to participate (including exclusives), and we’ll be improving the integration over time.