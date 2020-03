Spelmässan E3 2020 ställs in

I kölvattnet av det senaste coronaviruset (SARS-CoV-2) avråder allt fler länder från stora folksamlingar och antalet evenemang som ställs in blir fler för var dag som går. Nu fogar sig den anrika spelmässan Electronic Entertainment Expo (E3) till raden, det rapporterar Ars Technica som hänvisar till flera oberoende källor.

Enligt rapporten skulle Entertainment Software Association (ESA) som ligger bakom E3 ha gått ut med nyheten igår, tisdag den 10 mars, men valde av ännu inte kända skäl att skjuta på tillkännagivandet. På Twitter skriver speljournalisten Patrick Klepek att dröjsmålet från ESA beror på att organisationen avväger hur ett uttalande ska se ut i samråd med spelutgivare.

I’ve heard the ESA have been vetting a statement about E3’s status with various publishers and vendors, following an emergency meeting to discuss the event’s status/future. https://t.co/e0dDleEac2