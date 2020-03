Battle royale-spelet Call of Duty: Warzone når 15 miljoner spelare på tre dagar

Storfavoriterna Playerunknown's Battlegrounds och Fortnite har bevisat att battle royale-spelen går hem hos spelarna, och de båda titlarna har slagit ett flertal rekord kring samtidiga spelare. Som en effekt av framgångarna har många andra utvecklare storsatsat på genren med egna spel eller tillägg i befintliga titlar.

Counter-Strike: Global Offensive är ett exempel där spelläget är ett kostnadsfritt tillägg, medan Respawn Entertainments årsgamla Apex Legends är ett renodlat och gratis battle royal-spel. Det senaste tillägget i battle royale-genren är gratistitlen Call of Duty: Warzone, som på tre dagar nått 15 miljoner spelare.

We crossed 15 million players earlier today, thank you #Warzone fans. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/6Xw7MyFk2C