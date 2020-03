Sony avtäcker Playstation 5 den 18 mars

Det har gått blott ett dygn sedan Microsoft lyfte på skynket för spelkonsolen Xbox Series X, en genomgång som avslöjade allt från specifikationer till de avancerade mjukvarulösningar som ska ta prestanda till nästa nivå. Hack i häl på detta meddelar Sony att företaget gör detsamma i en livesänd videosändning.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.



