De som kan rekommenderas jobba hemifrån och vid minsta symptom råds folk också att inte gå till jobbet. Många är det därför som har tid över till annat, något Ubisoft tajmar med en fyra dagar lång gratisperiod för Assassin's Creed Odyssey. Ett actionrollspel från 2018 som utspelar sig under kriget mellan Aten och Sparta i antikens Grekland.

Det handlar om hela basspelet och full tillgång till handlingen från start till slut, dock utan de nedladdningsbara tilläggen Legacy of the First Blade och The Fate of Atlantis. Räcker inte dagarna till reas spelet även till exempel PC-varianten ut med 67 procent rabatt, till priset 197 kronor på Ubisoft Store.

Spelet finns nu tillgängligt på samtliga plattformar och när gratisperioden upphör varierar. För PC-spelare pågår perioden till klockan 17:00 söndag den 22 mars, medan spelare på Xbox One- och Playstation 4-system kan fortsätta lira fram till klockan 18:00 samma dag.