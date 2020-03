HP lyfter på skynket för nästa VR-headset

Lanseringen av Valves Half-Life: Alyx lyfts fram som det första riktigt stora säljargumentet för VR-upplevelsen. Det är därför utmärkt läge att utannonsera VR-relaterade produkter, något HP tar till vara på genom att kortfattat avtäcka nästa generations av VR-headsetet HP Reverb på Twitter.

Precis som med första generationen utvecklas nästa HP Reverb i samarbete med Microsoft och Valve vilket innebär stöd för företagets VR-plattformar Windows Mixed Reality respektive Steam VR. På produktsidan meddelar HP att det kommande VR-headsetet får förbättrad kompatibilitet, komfort och inlevelse utan att förklara vidare på vilket sätt dessa områden förbättras.

Developers, architects, and #VR users - this one’s for you.



Get a sneak peek of the next benchmark in virtual reality headsets from @HP x @ValveSoftware x @Microsoft. https://t.co/m3hUAL6sK1 pic.twitter.com/IsqL2aOVsl