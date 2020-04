PC äger spelkonsoler i Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

I takt med att spelkonsoler bestyckats med mer avancerad mjukvara och tjänster för multiplayer över nätverk har spelindustrin utforskat möjligheterna till att låta PC-spelare möta sina motsvarigheter på konsolsidan. Denna möjlighet, så kallad crossplay, har testats i olika speltitlar men aldrig tagit fart.

Anledningen till detta är att PC-sidans kontrolldon mus och tangentbord ofta ger en allt för stor fördel i reaktionssnabba spel. Den som köpt Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy till Nintendo Switch eller Playstation 4 kan få uppleva detta i praktiken då PC-spelare upptäckt ett knep som låter dem ansluta till multiplayer-matcher i spelkonsolernas versioner.

I think we’d all rather you patch out the IP address being displayed, change the IPs, and do all you can from PC players from entering the servers. Please look into it. It’s ruining the experience for the new console players.