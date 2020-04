Amazon inför hemleverans till Sverige till och med juni

Världens största e-handlare Amazon har som så många andra organisationer vidtagit åtgärder på grund av den rådande COVID-19-pandemin. Dess europeiska verksamhet har hittills legat lågt och endast infört mindre ändringar för att kunna möta efterfrågan, men meddelar nu kunder som besöker Amazon.de att samtliga leveranser till adressater i Sverige erbjuds hemleverans med Postnord som standard – till och med juni månad.

Som SweClockers genomgång av hemleveranser påvisar är Amazon inga nykomlingar till hemleveranser till svenska kunder. De har dock tidigare varit begränsade till leveransalternativet Expedited shipping mot en extrakostnad om 9,90 euro eller cirka 110 kronor samt speditörer såsom DHL och UPS. För leveranser från Amazon har Postnord tidigare varit gratisalternativet vid ordervärde över 39 euro, men då endast till ombud.

Ändringen gäller samtliga leveranser från Amazon själva, på varor med produktsidor märkta sold by Amazon och fulfilled by Amazon, där tjänsten Mypack Home från Postnord med hemleverans 09:00–21:00 används. Precis som vid leverans från andra handlare med Postnord-hemleverans aviseras mottagaren per SMS dagen innan beräknad leverans och tillåts välja leveranstid i intervall om 2–4 timmar.

Tidigare ändringar för Amazons europeiska verksamhet har fokuserat på att stabilisera leveransvolymer över tid, genom bland annat en temporär borttagning av Deal of the Day. Även prisjämförelsesidan Camelcamelcamel har ombetts att temporärt upphöra med uppdatering av prisdata.

I regioner där aktören har en dominerande marknadsposition, exempelvis USA, prioriterar företaget leveranser av hushållsvaror över nöjeskonsumtion, samtidigt som insatser för att stävja skrupelfria handlare vars mål är att tjäna stora pengar på varor såsom handsprit satts in.

