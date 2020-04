Call of Duty: Warzone passerar 50 miljoner spelare på en månad

Ett stort antal spelare i kamp om att bli ensam herre på täppan har de senaste åren visat sig vara ett lysande grundrecept för ett lyckat spel, där battle royale-genren konsekvent slagit rekord för antal spelare. Playerunknown's Battlegrounds, Fortnite och Apex Legends är tre titlar som alla rönt stora framgångar när det kommer till antal aktiva spelare.

Samma sak kan sägas om Call of Duty: Warzone, som släpptes för en månad sedan och som i ett gratispaket kombinerar den populära Call of Duty-serien med battle royale. Redan tre dagar efter lansering passerade antalet spelare 15 miljoner, att jämföra med Titanfall-osande Apex Legends, som nådde 10 miljoner efter lika lång tid. Nu är Call of Duty: Warzone förbi 50 miljoner spelare.

På det officiella Twitter-kontot meddelades att Call of Duty: Warzone nådde milstolpen under kvällen den 10 april, alltså exakt en månad efter spelsläppet. Nämnda Apex Legends kunde i fjol också stoltsera med samma siffra en månad efter lanseringen. I fallet Call of Duty är det dock oklart hur många samtidiga spelare det handlar om, något många andra battle royale-titlar flitigt skyltar med.

Sedan lanseringen har spelet uppdaterats med exempelvis nya karaktärer för både Call of Duty: Modern Warfare och battle royale-delen Warzone, där sistnämnda även utökats med Quads. Detta innebär att fyra spelare samarbetar för att överleva konkurrensen på slagfältet, ett spelläge som utökar det ursprungliga med tre per lag. Av kommentarerna på Twitter att döma är efterfrågan på ett tvåspelarläge också hög.