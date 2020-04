Crytek antyder återigen nytt Crysis

För datorspelande entusiaster är 2007 års FPS-klassiker Crysis fortfarande något av en ikon. Spelet var vid lanseringen i teknisk framkant och nyttjade bland annat tekniker i då nya gränssnittet DirectX 10 som skulle ta andra spelutvecklare flera år att implementera. Det gjorde att Crysis höll sig modernt flera år efter lanseringen, men tretton år senare ligger spelet inte längre i teknisk eller visuell framkant.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Crytek har vid flertalet tillfällen antytt att en nyversion är på gång, bland annat genom att inkludera video från Crysis i slutet av en utvecklarvideo för spelmotorn Cryengine 5.6. Nu blir detta än mer sannolikt då Crytek blåser liv i Crysis-seriens Twitter-konto efter nära fyra års inaktivitet. Orden "Receiving data" anger att något är på gång, utan detaljer om nyheten eller hur snart den avtäcks. Nvidia svarar på inlägget med att "starta superdatorn".

😲



**turns on supercomputer** — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) April 13, 2020

Huruvida det kommande tillskottet faktiskt består i en nyversion av första Crysis eller någon av de efterföljande två delarna i serien är oklart, men hittills har alla tecken pekat på det förstnämnda. Spelets ursprungliga utgivare Electronic Arts har sedan tidigare meddelat att företaget jobbar på nyversioner av älskade klassiker, där Crysis väntas vara en av dessa.

En nyversion av Crysis drivs sannolikt av tidigare nämnda spelmotorn Cryengine 5.6 som utöver PC-hårdvara av senaste snitt troligtvis har Playstation 5 och Xbox Series X som målplattformar. När det uppdaterade spelet lanseras framkommer inte, men då Electronic Arts tidigare uttalande gäller räkenskapsåret 2021 kan en möjlig lansering ske från och med oktober år 2020.

Har du längtat efter att se om PC-riggen faktiskt orkar köra Crysis av 2020 års tappning, eller åter kunna skriva "but can it run Crysis?" vid varje hårdvarulansering?