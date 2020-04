Rockstar utvecklar Grand Theft Auto VI

Rockstar Games lyckades onekligen få till en storsäljare av rang med Grand Theft Auto V. Titeln har slagit flera försäljningsrekord och drog in hela 1 miljard USD under blott tre dagar på marknaden. Det är därför ingen överraskning att efterfrågan är stor på en uppföljare till det kritikerrosade spelet. Nu rapporterar speltidningen Kotaku att Rockstar Games har börjat arbeta på nästa spel i Grand Theft Auto-serien.

Artikeln fokuserar på arbetskulturen hos Rockstar där utvecklingen av företagets senaste stortitel Red Dead Redemption 2 möttes av kritik gällande just arbetsklimatet. Slutspurten av utvecklingsperioden sägs varit brutal och många anställda rapporteras ha arbetat så mycket som 55–60 timmar per vecka under flera månaders tid.

Kotakus rapport anger att Rockstar Games vill minska stressen för de anställda i arbetet med kommande titlar. Företaget säger därför att nästa del i Grand Theft Auto-serien släpps som ett "mellanstort" spel, för att sedan utvidgas i efterhand. Tanken med upplägget är att det ska minska den stress de anställda upplevt inför lansering av tidigare spel.

Tidigare rapporter anger att Grand Theft Auto VI utspelar sig under 70- och 80-talet. Spelvärlden innehåller dels staden Vice City, som även var skådeplats för spelet med samma namn, och dels i Sydamerika. Spelaren tar rollen som en knarkbaron och händelserna utspelar sig över flera städer. Detta till trots uppges spelet inte tillämpa en öppen spelvärld.

Rockstars två senaste spel – Grand Theft Auto V och Red Dead Redemption 2 – släpptes med strax över fem års mellanrum. Om samma trend håller i sig med Grand Theft Auto VI släpps det efterlängtade spelet mot slutet av år 2023, initialt exklusivt för nästa generations spelkonsoler. Att Rockstar Games nu fokuserar på utveckling i mellanstor skala kan dock påskynda lanseringen ställt mot företagets tidigare titlar.

