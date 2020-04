Crysis Remastered bekräftas med fokus på ray tracing

Att spelutvecklaren Crytek arbetar på en uppdaterad version av FPS-klassikern Crysis är en illa bevarad hemlighet. Företaget har själva vid flertalet tillfällen antytt att nyversionen är på väg, och nu bekräftas Crysis Remastered på Cryteks webbsida. Uppgifterna har sedan dess tagits ned, men i vanlig ordning förevigas avslöjandet på sociala medier.

De bilder som sprids på sociala medier bekräftar att Crysis Remastered får nya grafiska funktioner, högupplösta texturer och stöd för ray tracing. Stödet för ray tracing kommer från Cryteks spelmotor Cryengine, vars implementation är hårdvaruagnostisk och fungerar därmed på grafikteknik från både AMD, Nvidia och Intel. Att spelet körs på Cryengine av senaste snitt innebär sannolikt också att Remastered-utgåvan inte blir lika tungdrivet som originalversionen.

Att Crysis Remastered inte kommer ge upphov till frågan "Can it run Crysis?" illustreras av att spelet även släpps till de betydligt svagare spelkonsolerna Playstation 4, Xbox One och Nintendo Switch. Den sistnämnda drivs av systemkretsen Tegra X1, vilken består av fyra ARM Cortex-A57-kärnor och en grafikdel med 256 CUDA-enheter ur Nvidias Maxwell-arkitektur.

► Veckans fråga: Vad tycker du om "remakes" och "remasters" av spel?

Uppgifterna avslöjar dock inte när Crysis Remastered släpps, men då Crytek siktar på nuvarande generationens spelkonsoler behöver spelets lansering inte invänta vinterns tillskott Playstation 5 och Xbox Series X. De läckta bilderna anger endast att spelet "släpps snart".

Har du längtat efter Crysis Remastered? Gråter du över att spelkonsoler som målplattformar innebär att "but can it run Crysis?" sannolikt inte blir aktuellt talesätt för denna nyversion?