Disney+ får högre månadskostnad i Sverige

Under år 2019 fick etablerade strömmande filmtjänster tillskott av en tung konkurrent i form av Disney+. Med varumärken som Star Wars, Marvel Studios mångtaliga filmer och serier samt klassiska Disneyfilmer blev tjänsten snabbt något att räkna med. Disney+ sjösattes dock i ett begränsat antal länder under fjolåret, och lansering i Sverige sker först till sommaren år 2020.

Nu framkommer prisnivåerna för den svenska lanseringen, rapporterar Moviezine. Uppgifterna kommer från sajtens användare som noterat svenska prisuppgifter när tjänstens mobilapplikation används med amerikanskt IP-nummer. Svenskt pris blir 85 kronor per månad, eller 839 kronor per år. Prisnivån är lägre ställt mot konkurrenter som Netflix och HBO Nordic, vars månadskostnader börjar vid 89 kronor respektive 109 kronor per månad.

Ställt mot vad internationella användare betalar för Disney+ är den svenska månadskostnaden dock något högre. Amerikanska användare betalar 6,99 USD, motsvarande 70 kronor per månad, medan europeiska användare betalar cirka 76 kronor per månad. Även England placerar sig något lägre med en månadskostnad på 75 kronor.

Disney har ännu inte meddelat ett mer konkret lanseringsdatum för svenska marknaden än någon gång under sommaren år 2020. Tjänstens mest uppmärksammade innehåll är Star Wars-serien The Mandalorian, och framöver tillkommer även serier i Marvel-universumet som bland annat Wandavision och The Falcon and the Winter Soldier.

Inväntar du lanseringen av Disney+ i Sverige, eller är det befintliga utbudet av tjänster mer än nog för din del? Dela med dig i kommentarerna!