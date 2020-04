AMD förbereder stationär APU-version av mobila "Renoir"

Med fjolårets lansering av processorer med Zen 2-arkitekturen nådde AMD en viktig milstolpe i konkurrensen med rivalen Intel. Med årets lansering av Ryzen 4000 "Renoir" återvände AMD också till konkurrenskraftig form i det bärbara segmentet, där företaget dessförinnan fört en tynande tillvaro. Ett område som än så länge inte sett liknande satsningar är AMD:s integrerade processorer, så kallade APU-modeller, vilket i dagsläget representeras av "Picasso"-familjen.

AMD Artic🤔



Unknown APU

> 3GHz base CPU clock

> 1200MHz iGPU clock

> DDR4 3200MHz



CPU score is higher than 4700U & 4600U

GPU score is lower than 6CU Renoir

iGPU clock is also new



35W Renoir Desktop R3 ? 🤔 pic.twitter.com/wBgtRm0qLt