USA fyrdubblar Wifi-kapaciteten med 6 GHz-bandet

För frekvensutrymmet 5925-6425 MHz finns ett uppdrag från EU-kommissionen till CEPT (European Conference of Postal and Telecommunikations Administrations) att utreda de tekniska och regulatoriska förutsättningar för att eventuellt kunna introducera WLAN i detta frekvensutrymme. CEPT ska redovisa sitt resultat till Kommissionen i juli i år. Om allt går som det ska kan ett harmoniseringsbeslut komma under året. PTS är representerade i arbetsgruppen.