Google visar upp Stadia-nyheter ikväll

Sedan lanseringen i november 2019 har Google och partnerföretag stadigt avtäckt nya spel och funktioner som tillkommer den strömmande speltjänsten. De stora planerna och tillskotten avslöjas dock under tillställningar som går under namnet Stadia Connect, vilka företaget arrangerat två gånger hittills. Den senaste upplagan arrangerades i augusti 2019, där spelet Cyberpunk 2077 hörde till de namnkunniga nyheterna.

It's time for another StadiaConnect! Tune in this Tuesday 4/28 9AM PT / 6PM CET on YouTube to hear from the team and see a few new games coming to Stadia. pic.twitter.com/Fuao6QvHF3