AMD bekräftar Zen 3 och RDNA 2 under 2020

Processorserien Ryzen har burit AMD still stora framgångar. Andra generationens Zen-arkitektur bygger på TSMC:s 7-nanometersteknik, där den även har sällskap av grafikarkitekturen RDNA. Att avlösning i form av Zen 3 och RDNA 2 är på väg har varit känt sedan tidigare, där familjenamn som "Vermeer" och nu senast "Cezanne" kretsat i medier – dock utan fastslagna datum.

I efterdyningarna av AMD:s nyligen publicerade kvartalsrapport väljer företaget att gå ut på Twitter och bekräfta att produkter byggda på just Zen 3 och RDNA 2 kommer nå butikshyllorna under år 2020. Dessa kommer sannolikt bygga på TSMC:s förfinade teknik om 7 nanometer med kodnamnet N7P.

$AMD on track to launch next-gen “Zen-3” CPUs and RDNA 2 GPUs in late 2020. pic.twitter.com/hhHyN86CI3