Geforce Now får stöd för Nvidia DLSS 2.0

Spelströmningstjänsten Geforce Now har mött både med- och motgångar sedan lanseringen i början av februari. För att försöka stabilisera skutan har därför Nvidia vidtagit många åtgärder med målet att tilltala både fler användare och företag. Den senaste insatsen från Nvidia är att lägga till stöd för DLSS 2.0 och utöka spelbiblioteket med 21 nya titlar.

För den som är obekant med Deep Learning Super Sampling (DLLS) så bygger tekniken på maskininlärning och artificiell intelligens för att skala upp lågupplösta bilder och ge de samma bildkvalitet som högupplösta. På så sätt ges hårdvaran en betydligt lägre belastning med resultatet att användare får en visuellt tilltalande upplevelse som flyter bra. Med efterföljaren nyttjas Tensor-kärnorna mer effektivt och Nvidia lovar upp till dubbel prestanda.

DLSS 2.0 is now available on GeForce NOW, allowing us to increase graphics quality settings and maintain smooth, stutter-free frame rates with the power of AI & RTX GPUs. 🙌



The first game to support DLSS 2.0 on GeForce NOW is Control, with more games to come.



