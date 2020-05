Spelbutiker firar Star Wars-dagen med reapriser

Med 1979 års science fiction-epos Star Wars, eller Stjärnornas Krig som den kallades i Sverige, skapade filmmakaren George Lucas onekligen en kulturell ikon. Hans verk har sedermera förgrenats till mångtaliga filmer, tv-serier och tv-spel, där de sistnämnda nu säljs till rabatterade priser hos spelbutikerna GOG och Steam.

Reapriserna erbjuds för att fira Star Wars-dagen den 4 maj, vilken årligen lyfts fram med tillropet "May the 4th be with you". Begreppet myntades ursprungligen av entusiastiska anhängare som sammanförde den ikoniska repliken "May the Force be with you" med uttalandet av datumet "May the Fourth", vilket sedermera har anammats av varumärkets nya ägare Disney som den officiella Star Wars-dagen.

Exempel på spelserier som säljs till reducerat pris är strategiska sådana av Battlefront-karaktär, actionfokuserade upplevelser i form av Star Wars: Republic Commando, svävande racing Episode 1 Racer och klassiska rollspelen i Knights of the Old Republic-serien. Den procentuella prissänkningen varierar men når som mest 80 procent. Andra spelbutiker som Epic Games Store säljer också Star Wars-spel till reapriser, om än med ett mer begränsat urval.

Som alltid, "May the 4th be with you".

Kommer du investera i några Star Wars-titlar, eller har du redan köpt på dig allt du är intresserad av under tidigare reaperioder?