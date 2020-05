AMD skruvar inte ner sina prognoser för nästa generations konsoler

Mycket spekulationer har kretsat kring hur COVID 19 skulle kunna påverka tillgången på nästa generations konsoler, Sony Playstation 5 och Microsoft Xbox Series X. För Sonys del har priset nämnts som en begränsande faktor av Bloomberg, vilket då skulle hålla ner produktionstakten initialt.

I AMDs senaste investerarsamtal får bolagets VD Lisa Su frågan kring deras prognos för andra halvan av året, en prognos som de nyligen justerat ner något. Goldman Sachs undrar om justeringen gjorts primärt på grund av diskreta processorer eller grafikkretsar för datorer eller om även deras kretsar för spelkonsoler också justerats ner. På vilken Lisa svarar att det berör datorer.

"You are lowering, at this point, your outcome by about 250 million. Maybe a little bit more. [...] You focused a lot on the notebook business, is that the primary part of your business where you are lowering numbers or is it a little bit more broad based across GPU:s and games consoles as well?"

- Goldman Sachs

"Yeah I would say from a full year stand point the biggest variable is the PC business. So that's notebooks and desktops."

- AMD

Det kan låta vagt men i sammanhanget är det en tydlig indikation till investerare. Med andra ord tyder detta på att den prognos AMD lagt fram för årets andra halva, som framställdes innan COVID 19-pandemin, står kvar vad det gäller konsolernas kretsar.

Har ni själva bokat era konsoler i god tid eller är det PC som gäller för hela slanten?