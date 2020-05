Halo 2: Anniversary släpps till PC i maj

Microsoft publicerade nyligen bilder på de uppdaterade versionerna av spelen Halo 3 och Halo 3: ODST, vilka båda ansluter till spelsamlingen The Master Chief Collection till PC senare under året. Nästa del att göra samlingen sällskap är dock seriens andra del, Halo 2, som släpps i dess Anniversary-utgåva. Denna har sedan tidigare funnits tillgänglig i The Master Chief Collection för spelkonsolerna i Xbox One-familjen.

Halo 2: Anniversary bjuder bland annat på uppgraderade texturer och mer modern rendering med förbättrad ljussättning. Nyheterna ligger inte bara i det tekniska och spelets mellansekvenser (eng. cutscenes) har också stöpts om för att bättre matcha den nya grafiska nivån. Utöver att befintliga mellansekvenser uppgraderats har också nya tillkommit, vilka bland annat bättre länkar samman händelserna i Halo 2 med seriens senaste del Halo 5: Guardians.

The Master Chief Collection för PC kommer totalt sett innehålla sex spel i serien, från Halo 1–4 och sidospåren Halo 3: ODST och Halo: Reach, och den som köper samlingen får automatiskt de nytillkomna titlarna när de släpps. Microsoft meddelar på Twitter att Halo 2: Anniversary släpps till PC/Windows den 12 maj, i Microsofts spelbutik, Xbox Game Pass for PC och på Steam.

Har du fina minnen från Halo 2 till Microsofts första Xbox, kom du in i serien senare eller har du rentav aldrig spelat ett Halo-spel? Dela med dig i kommentarerna!