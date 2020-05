Geforce Now får tillskott av 18 nya spel

Geforce Now är Nvidias bidrag till marknaden för strömmande speltjänster och lanserades i skarp drift den 4 februari år 2020. Till skillnad från konkurrenten Google Stadia får spelaren tillgång till det egna spelbiblioteket med Geforce Now, så länge som spelet finns med i listan över kompatibla spel det vill säga. Att kunna strömma ett redan existerande utbud av spel är en tilltalande möjlighet, men kort efter lanseringen stötte Geforce Now på problem med just spelutbudet.

Ett flertal utgivare valde att plocka bort sina speltitlar från Geforce Now, där anledningen i flera fall var att Nvidia inte upprättat avtal med utgivaren om att göra spelen tillgängliga på Geforce Now. Stora utgivare som övergivit tjänsten inkluderar bland annat Activision Blizzard, Bethesda och 2K Games. Nu får tjänstens användare en bit goda nyheter då 18 nya titlar ansluter till utbudet.

Komplett lista över nytillkomna Geforce Now-titlar ATOM RPG Trudograd

Super Mega Baseball 3

Aven Colony

Battlestar Galactica Deadlock

Bomber Crew

Children of Morta

Danganronpa V3: Killing Harmony

Dead Island: Riptide Definitive Edition

The Legend of Heroes: Trails in the Sky SC

Europa Universalis III Complete

Goat Simulator

The King of Fighters XIV

Kingdom: New Lands

Men of War: Assault Squad

Party Hard

Risen 2: Dark Waters

Surgeon Simulator

The Wild Eight

Det handlar om en varierad uppställning som bland annat innehåller ATOM RPG Trudograd, en fristående expansion till det strategiska postapokalyptiska rollspelet ATOM RPG. Spelare kan också ta del av upplevelser som bland annat handgemäng i The King of Fighters XIV, japanska rollspel, getsimulatorer, historia strategispel, baseball och överlevnad på en zombiefylld ö.

Utöver de förlorade utgivarna har Geforce Now fått förnyat förtroende från bland annat utgivaren Ubisoft och Epic Games. Uppställningen av nätverksprodukter som godkänns för optimal användning med Geforce Now blir också fler till antalet, där Asus nyligen avtäckt en ny Wifi-router med optimeringar för Nvidias strömmande speltjänst.

