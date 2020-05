Google skjuter upp avtäckandet av Android 11

Google brukar under maj månad varje år introducera den senaste versionen av operativsystemet Android. I vanliga fall sker detta på utvecklarmässan I/O i samband med att en öppen beta görs tillgänglig, och nya funktioner som demonstreras på mässan. I år blev dock evenemanget inställt och det sades istället att Android 11-presentationen sker digitalt den 3 juni. Nu meddelar Google att introduktionen av operativsystemet senareläggs ytterligare en gång.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.