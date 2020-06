Huawei introducerar hörlurar, högtalare och 5G-telefoner i Sverige

Under ett digital pressevenemang avtäcker Huawei idag att ett flertal nya produkter äntrar svenska marknaden under sommaren år 2020, vilket inkluderar en uppgraderad telefon, äkta trådlösa hörlurar och en Bluetooth-högtalare. Utöver produktnyheter passar företaget också på att bjuda in representanter från säkerhetsbolag och analysfirmor för diskussion om säkerhet och applikationsbutiker.

Presentationen inleds med att företaget diskuterar utvecklingen av plattformn HMS Core, som ligger till grund för funktionaliteten i Huaweis applikationsbutik App Gallery, och verktygen utvecklare behöver för att utnyttja dessa funktioner. I samband med handelskonflikten med USA förlorade Huawei åtkomst till Googles tjänster för Google Play-butiken.

Det innebär att Huaweis telefoner inte längre kan nyttja funktioner som bygger på Googles tjänster, som exempelvis GPS-tjänster, säkerhetskontroll av applikationer och integrerade Google-sökningar. Lösningen för Huawei blev att motivera utvecklare att konvertera befintliga applikationer och utveckla nya till App Gallery, och utveckla egna ersättare till de förlorade Google-varianterna.

Huawei meddelar nu att version 5.0 av HMS Core rullas ut i juli 2020. Nyheterna är tjänster och funktioner för video, ljud, förstärkt verklighet (AR), sökningar och accelererade webbanslutningar. Företaget lyfter också på locket om nästkommande uppdatering som lanseras under fjärde kvartalet i år, då tjänster för bland annat strömmat innehåll (eng. Cast) tillkommer.

Utöver mjukvaruplattformen lanserar Huawei också ett flertal produkter under sommaren. Telefonen P40 Pro+ 5G avtäcktes tillsammans med övriga syskon i P40-familjen och tillskottet innefattar här bland annat en femte kamera och 5G-anslutning. Detta flaggskepp kompletteras dessutom av det mer prisvänliga modellen P40 Lite 5G. Båda telefoner lanseras under sommaren år 2020 där priset för P40 Pro+ 5G landar på 13 990 kronor medan P40 Lite 5G går loss på 4 490 kronor.

Telefonerna kompletteras av de äkta trådlösa hörlurarna Freebuds 3i, vilka är in-hear-hörlurar med aktiv brusreducering. Vidare är de bestyckade med tre mikrofoner, där två är utåtriktade och en inåtriktad. De yttre mikrofonerna registrerar ljud från omgivningen och reducerar det som anses vara bakgrundsbrus. Den inre mikrofonen fångar upp brus som når användarens öron, för att ytterligare reducera brusnivåerna. Enligt Huaweis uppgifter ska detta leda till reducerad brusnivå om 32 decibel.

Sett till hörlurarnas ljudkapacitet bestyckas med ett dynamiskt drivarelement om 10 millimeter som levererar basljud medan kompositmembran ska en väl balanserad ljudbild. Den vita versionen av Huawei Freebuds 3i säljstartas den 15 juni till prislappen 1 190 kronor inklusive moms, medan hörlurarna i svart färg säljstartas den 6 juli. Under juli månad släpps också den bärbara datorn Matebook X Pro.

Längre fram introducerar Huawei också de trådlösa Bluetooth-högtalarna Sound X på den svenska marknaden i september, och under samma månad släpps också nya nätverksroutrar.

Läs mer om Huaweis produkter: