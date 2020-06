Corsair One uppgraderas med 16 kärnor Ryzen och Geforce RTX 2080 Ti

Amerikanska Corsair har många strängar på sin lyra och tillverkar allt från chassin och hörlurar till nätaggregat. Sedan några år tillbaka har bolaget också utökat det breda produktutbudet till att även inkludera färdigbyggda speldatorer, där den kompakta serien One är en extra iögonfallande familj som bjuder på mycket prestanda per volymenhet.

► Läs en Testpilot av Corsair One i164

Nu uppdaterar Corsair familjen med två nya varianter kallade One i200 och One a100, och sistnämnda innebär första mötet mellan AMD Ryzen och One-konceptet. I båda fall handlar det om ett kompakt torn som mäter in på 200 × 173 × 380 mm med moderkort av Mini ITX-typ, ett Corsair-signerat SFX-nätaggregat samt dubbla slutna vattenkylare för både processor och grafikkort.

Den stående utformningen innebär att luft dras in genom de sidomonterade radiatorerna och skickas ut genom toppen, som är bestyckad med fläkten som ansvarar för luftflödet. Med den splitternya AMD-integrationen har moderkortet styrkretsen X570, vilket kombineras med 12 eller 16 kärnor Zen 2, genom Ryzen 9 3900X alternativt flaggskeppet 9 3950X.

Kombinationen av moderkort och Ryzen 3000 ger stöd för PCI Express 4.0 och det utnyttjas på lagringssidan med enheten Force MP600, som fås med kapacitet om 480 alternativt 960 GB beroende på processor och preferens. Detta backas av 2 TB mekanisk lagring och 32 GB primärminne oavsett konfiguration. På grafiksidan står valen mellan Nvidias toppkort Geforce RTX 2080 Super och RTX 2080 Ti, och som nämnt vattenkyls även detta.

På Intel-sidan känns mycket igen från One a100, men det maximala antalet kärnor stannar på 10. Detta med färska "Comet Lake-S"-modellen Core i9-10900K med turbofrekvens upp till 5,3 GHz, men pressmeddelandet nämner inte om fler processorval blir aktuella framöver. Grafikkortet osar även här toppklass med Geforce RTX 2080 Ti. En punkt som Corsair lyfter fram som speciell med One i200 är Thunderbolt 3-porten.

I likhet med många kompakta system i allmänhet och tidigare Corsair One i synnerhet, gäller ordspråket "smakar det så kostar det". Bolagets webbutik har de båda One a200-systemen listade, och 4 620 EUR gäller för den som önskar 16 kärnor och toppspecifikationer. Futtiga 12 kärnor, Geforce RTX 2080 Super och 480 GB SSD-lagring landar på 3 440 EUR. Prislapparna motsvarar cirka 49 000 respektive 36 000 kronor, och generöst nog bjuds det på frakt samt två års garanti.

One i200 finns i skrivande stund inte listade på Corsairs webbplats och priset är således okänt, men med tanke på att Core i9-10900K är några tusenlappar billigare än Ryzen 9 3950X kan slutpriset också antas vara något lägre. AMD-systemen kan redan nu köpas genom bolagets webbutik, men datorerna blir tillgängliga först om två veckor.

Vilken storleksklass föredrar du för datorer och varför? Berätta i kommentarstråden!