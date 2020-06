Star Wars: Squadrons släpps den 2 oktober

Sedan slutet av 70-talet har stjärnornas krig rasat i filmform, och även i spelvärlden utökas berättelsen ständigt med nya delar från utgivaren Electronic Arts. Fjolåret bjöd på Respawn Entertainment-skapade Jedi: Fallen Order som tar plats efter Star Wars: Episode III, som med facit i hand kammat hem relativt starka betyg – trots ljummet mottagande från start med nedslag på utebliven Star Wars-storhet i upplevelsen.

Nyligen presenterade EA Motive trailer för nästa spel, som lägger fokus på rymdstrider och får namnet Star Wars: Squadrons. Under juni-upplagan av sändningen EA Play Live lyfter utgivaren bort större delar av skynket, och visar både gameplay-funktioner, innehåll och lanseringsdatum. Titeln utspelar sig strax efter Return of the Jedi-filmen och bjuder både på en- och flerspelarläge, där förstnämnda blir en tudelad historia.

Spelaren skapar två stridspiloter för de stridande fraktionerna: en för The New Republic och en för The Imperial, vars perspektiv sedan alterneras mellan under berättelsens gång. Uppdrag med stegrande svårighetsgrad väntar i detta läge, där videomaterialet antyder att lite träning kan vara nödvändig. Förarhytten bestyckas med en hel del informationspaneler att hålla koll på, och detta i åtta olika skepp.

Övergången till flerspelarläge sägs dock vara en relativt smärtfri historia för den som övat lite i enspelarläge, och utvecklaren understryker stödet för crossplay, vilket innebär att spelare kan lira tillsammans oavsett plattform. Utöver traditionellt Xbox-, Playstation- och PC-spelande utlovas VR-stöd från början till slut.

I flerspelarsammanhang avslöjas två spellägen där det första kallas Dogfight, där två lag om fem piloter vardera kämpar mot varandra. För den som söker lite mer komplexitet i rymdstridandet visas flerstegsraketen Fleet Battle som kan utkämpas mot datormotstånd eller andra spelare. Målet är att först vinna en Dogfight för att sedan förgöra fiendens Capital ship, innan det är dags att ge flaggskeppet samma behandling – samtidigt som motståndaren har samma uppdrag.

De nämnda skeppen är uppdelade i olika klasser som talar om egenskaperna, där namnkunniga Tie Fighter och X-Wing blir spelbara och utgör den mångsidiga Fighter-klassen. Hög hastighet står på menyn med Interceptor-klassen bestående av The Interceptor och A-Wing, medan Support- och Bomber-klasserna svarar för att förse laget med resurser respektive göra mycket skada på de större skeppen.

Till spelmekaniken hör också kosmetiska och spelmässiga uppgraderingar till piloter och rymdskepp, i form av exempelvis bobble head-figurer och bättre kanoner. Med introduktionen av detta skickas en känga mot Star Wars: Battlefront II, som kritiserades hårt för upplägget med mikrotransaktioner. I Star Wars: Squadrons ska istället alla sådana funktioner blir tillgängliga genom att bara spela spelet.

Portarna till färska rymdstrider slår upp den 2 oktober och som nämnt kommer titeln till Playstation 4 (Pro), Xbox One (X/S) och PC, men sannolikt även till Xbox Series X och Playstation 5 när de släpps. PC-versionen ska utöver Origin göra debut på Epic Games Store och Steam, och tydligt är att EA börjat närma sig den sistnämnda speldistributören på sista tiden. Detta förstärks ytterligare under EA Play Live-sändningen där The Sims 4 och Apex Legends utannonseras till Steam.

Kommer du att ladda kanonerna och lätta från moderskeppet den 2 oktober? Berätta i kommentarstråden!