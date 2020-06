Samsung Galaxy Fold 2 kommer med större inre skärm och tunna ramar

När Samsung sjösatte det vikbara telefonformatet med Galaxy Fold skedde det med en rejäl dos kvalitetsproblem och negativ publicitet. Galaxy Z Flip, en annan tolkning på det vikbara formatet, fick däremot ett bättre mottagande och undvek problem med svajande kvalitet. Nu anger nya uppgifter att Samsung Galaxy Fold 2 bjuder på en större intern skärm och betydligt tunnare ramar runt denna.

Galaxy Fold 2, 7.7”,it is estimated that Bezel is only 3.8mm, Hole 4.8mm.