Cyberpunk 2077 visas upp ikväll

Att kalla CD Projekt RED:s nästa spelprojekt Cyberpunk 2077 för efterlängtat är sannolikt något av en underdrift. Då spelet följer upp megasuccén The Witcher 3 är förväntningarna höga, något CD Projekt RED är väl medvetna om då de nyligen försenade titeln för andra gången i ordningen med hänvisning till ytterligare finputsning. Efter fjolårets demonstration har spelsugna varit svältfödda på gameplay från spelet, något det blir ändring på med kvällens evenemang Night City Wire.

Join us tomorrow, June 25 at 6PM CEST, at https://t.co/cBU8yS6pfc for the first, 25 minute episode of NightCityWire, where we are going to show you a brand new trailer, present fresh gameplay footage and chat with the devs in detail about one of the game features, braindance. pic.twitter.com/2RReyCMkce