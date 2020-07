Samsung 870 QVO är SSD-enheter med andra generationens QLC-minne

När det gäller flashbaserad SSD-lagring måste tillverkare slå an en balans mellan lagringskapacitet, prestanda och prisnivåer. Företag använder olika produktfamiljer för olika prioriteringar, och prioriteringar bestämmer vilka tekniker som tillämpas. Samsung är en populär leverantör av där de högpresterande modellerna i 970 EVO- och Pro-serierna sätter prestanda i fokus.

Dessa enheter använder dock Samsungs flashminne V-NAND av MLC-typ, där tre bitar lagras per minnescell. Det ger höga priser per gigabyte, något Samsung tidigare kontrat med produktserien 860 QVO där den mer kostnadseffektiva minnestypen QLC med fyra bitar per minnescell används. Nu avtäcker Samsung andra generationen av produktserien vars lagringskapacitet spänner från 1 till 8 TB.

Till skillnad från Samsungs högpresterande produkter ansluter QVO-familjen över SATA-gränssnittet. Det i kombination med den lägre prestandan som QLC NAND ger innebär att läshastigheter stannar vid 560 MB/s och skrivhastigheter vid 530 MB/s. Då SATA-gränssnittet agerar flaskhals ökar bandbredden inte signifikant ställt mot föregångaren, men Samsung meddelar att slumpartade läsningar sker 13 procent snabbare med 870 QVO.

Specifikationer – Samsung 870 QVO

Egenskap Specifikation Gränssnitt SATA 6 Gbps Formfaktor 2,5-tum Minnestyp Samsung 4-bitars QLC Minneskontroller Samsung MKX Integrerat DRAM-cache 8 GB LPDDR4 (8 TB)

4 GB LPDDR4 (4 TB)

2 GB LPDDR4 (2 TB)

1 GB LPDDR4 (1 TB) Lagringskapacitet 1 TB/2 TB/4 TB/8 TB Sekventiell läsning/skrivning Upp till 560/530 MB/s Slumpartade läsningar/skrivningar Upp till 98 000/88 000 IOPS Hållbarhet skrivningar (TBW) 2 880 TB (8 TB)

1 440 TB (4 TB)

720 TB (2 TB)

360 TB (1 TB) Garanti 3 år begränsad garanti

Fördelen med QLC-minne är att lagringsdensiteten ökar och gör det möjligt att skapa rymliga SSD-enheter för relativt låga priser. Utöver lägre prestanda ställt mot NAND-teknikerna MLC och TLC är har QLC också sämre hållbarhet över tid. Samsung menar att företagets V-NAND-variant i 870 QVO mildrar detta problem då enheterna har en skrivtålighet (TBW) om 2 880 terabyte.

Det innebär att hela lagringsutrymmet för 8 TB-modellen skulle behöva skrivas över 360 gånger innan slitage blir ett problem. Samsung 870 QVO-serien når handeln den 30 juni år 2020 och priserna startar vid 129,99 USD för 1 TB, eller cirka 1 500 kronor inklusive moms. Modellerna på 2 och 4 TB kostar 250 respektive 500 USD, eller cirka 2 900 respektive 5 800 kronor inklusive moms.

Samsung anger inget officiellt pris för modellen på 8 TB, men uppskattade prisnivåer i svenska webbutiker landar i cirka 10 500 kronor. Samsung anger tillgänglighet i augusti, medan webbutiker listar förväntad tillgänglighet redan i juli år 2020.

