Death Stranding till PC får stöd för DLSS 2.0

I november år 2019 släppte välkända japanska spelmakaren Hideo Kojima sitt senaste alster Death Stranding, en titel som är lika unik i spelupplevelsen som den är svår att förklara för någon som inte upplevt den. Spelet var det första Hideo Kojima och hans studio Kojima Productions lanserat sedan uppbrottet från tidigare utgivaren Konami. I slutet av 2019 meddelade utvecklaren att Death Stranding ska släppas till PC/Windows, en lansering som efter försening sker i juli år 2020.

PC version of DEATH STRANDING is coming on July 14th! Check out the trailer👍 pic.twitter.com/wy5hvr4pbq