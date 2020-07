Gameplay från Crysis Remastered hittar ut på webben

Spelare får snart chansen att återigen ställa den klassiska frågan "but can it run Crysis?" då nyss nämnda FPS-klassiker inom kort släpps till moderna spelplattformar. Efter att officiellt bekräftat nyversionen Crysis Remastered tidigare i vår letar sig en gameplay-trailer nu ut på webben som visar prov på spelets tekniska uppgradering.

Crysis släpptes år 2007 och spelmotorn Cryengine 2 introducerade då en mängd finesser som låg i teknikens framkant. Det stödde bland annat en mängd funktioner i det då färska grafikgränssnittet DirectX 10, nymodigheter som också ledde till att spelet fick högpresterande datorkomponenter att gå på knäna flera år efter spelets lansering.

Trots att spelet låg i teknikens framkant anno år 2007 har tiden hunnit ikapp dess visuella finess, och åldrad teknik innebär också att spelet inte är optimerat för de moderna tekniker som introducerats de 13 år som passerat. Detta ska Crysis Remastered råda bot på genom att stuva om originalet i en modern version av Cryengine som nyttjar moderna tekniker och flyter bättre på aktuell hårdvara.

Spelet skulle ursprungligen släppas den 23 juli, men lanseringen försenas på alla plattformar då Crytek och utvecklaren Saber Interactive behöver tid till ytterligare finputsning. Den officiella gameplay-trailern försenas också i samband med detta. Crysis Remastered släpps till Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch och PC/Windows någon gång under år 2020.

Uppdatering: Videon ovan är inte den officiella gameplay-trailer Crytek utlovat, och är därför inte representativ för hur Crysis Remastered kommer se ut i sin slutgiltiga form.

Vad tycker du om det som visas upp i trailern? Vad du hade hoppats på eller något av en besvikelse?