Oneplus Nord lanseras i juli genom förstärkt verklighet

Oneplus gjorde sitt intåg på mobilmarknaden under år 2013, där företaget särskiljde sig från konkurrensen genom att erbjuda egenskaper som normalt sett hörde hemma i premiumsegmentet till priser på instegsnivå. Under åren som gått har priserna för Oneplus telefoner stadigt stigit, och med Oneplus 8-serien togs steget in i premiumsegmentet.

Denna utveckling har inte fallit i god jord hos alla nuvarande eller tidigare Oneplus-användare, som uppskattade företagets produkter just på grund av mer plånboksvänliga priser. Svaret på denna kritik är telefonserien Oneplus Nord, som enligt företagets videoserie New Beginnings ska kosta mindre än 500 USD, utan att ange exakt var under denna prisnivå priset landar på.

Prisuppgifter avslöjas inte heller i dagens pressmeddelande, där Oneplus istället avtäcker när Nord-serien presenteras. Den 21 juli går tillställningen av stapeln, och denna gång visas produkterna upp i förstärkt verklighet (AR). Detta sker genom en applikation på användarens telefon, men Oneplus erbjuder också en begränsad skara följare fysiska AR-hållare i kartong. Den som är intresserad av det sistnämnda erbjudandet uppmanas att följa företagets Instagram-konto för vidare instruktioner.

OnePlus Nord representerar en ny början för OnePlus, vilket ger oss en möjlighet att dela vår teknik med fler människor runt om i världen. För den här lanseringen vill vi att alla ska luta sig tillbaka, koppla av och uppleva vår nya telefon för första gången direkt i sitt vardagsrum. Vi tycker att introduktionen av Nord på ett mer personligt och intimt sätt perfekt återspeglar vår ambition att göra OnePlus-upplevelsen mer tillgänglig för användare – Paul Yu, chef för Oneplus Nord

Den som vill följa presentationen av Oneplus Nord i förstärkt verklighet laddar ned tillhörande AR-applikation från Google Play Store eller Apple App Store. Oneplus Nord avtäcks den 21 juli klockan 16:00 svensk tid, och AR-applikationen bör alltså öppnas vid detta klockslag. Den som redan bestämt sig för att köpa telefonen kan förbeställa Oneplus Nord och få extra tillbehör på köpet.

Läs mer om Oneplus Nord: