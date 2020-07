Lisa Su: "Zen 3-tillverkningen går riktigt bra"

AMD och processorarkitekturen Zen 2 kräver ingen närmare introduktion. Utöver nyligen lanserade Ryzen 3000XT-uppdateringen är ett flertal uppdaterade modeller på gång, bland annat Ryzen Threadripper Pro, den mobila Ryzen 4000-serien och dess stundande stationära APU-syskon. Uppföljaren till allt detta bygger på arkitekturen Zen 3, där kodnamnet "Vermeer" och tillhörande processorer för stationärt bruk blir först ut.

Utannonseringen av lanseringsdatum planerades enligt rykten ursprungligen till den inställda mässan Computex, där det skulle talas om tvåsiffriga prestandaökningar och ett lanseringsdatum till hösten. Beväpnad med en viss fascination för datumet 7/7, symboliskt för företagets övergång till tillverkning på 7 nanometer, berättar AMD:s VD Dr. Lisa Su i ett videoklipp om företagets framgångar med processorserien Ryzen.

Last year on 7/7 we launched our 7nm 3rd gen @AMDRyzen and @Radeon 5000 series together. Today we celebrate 7/7 with some new @AMDRyzen XT parts. Enjoy! pic.twitter.com/XJqzIcnJEE