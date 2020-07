Veckans fråga: Har du testat Linux?

Linux på skrivbordet är fortfarande en relativt ovanlig företeelse. Enligt Statcounter ligger andelen på 1,69 procent för juni år 2020. Det är visserligen en dubblering av andelen sett över en tioårsperiod men de senaste fem åren verkar populariteten runt Linux planat ut.

Vi undrar därför om ni har testat Linux i hemmet, det vill säga på en persondator som inte används i företagssyfte. Bortse alltså från om ni använder Linux i arbetet, på en server eller liknande.

Det kan förstås finnas fler anledningar varför man testat men inte valt att använda Linux-distributioner som primära system. Exempel på anledningar kan vara problem med kompatibilitet med hårdvara eller mjukvara som är kritiska för de egna behoven. I dessa fall kan ni välja alternativet att ni inte blev övertygade att byta, och förklara varför i större detalj i den tillhörande kommentarstråden.

"I'd just like to interject for a moment! Ni menar GNU/Linux? Linux är inte ett operativsystem."

Japp, vi vet.

Är du Linux-användare eller vill du bli det? Kommentera gärna och berätta om dina personliga erfarenheter.