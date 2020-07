Ubisoft avtäcker Far Cry 6 med gerillakrig och ond diktator på menyn

Spelgiganten Ubisoft har flera långlivade spelserier i portföljen, där Assassin's Creed är en av de största. Nästa del i lönnmördarsagan har undertitel Valhalla och avslöjades i slutet av april, och tar spelaren med till vikingatidens Norge och Storbritannien. Ett annat av Ubisofts flaggskepp är Far Cry-serien, som i fjol tog en avstickare till en kärnvapenhärjad framtid i New Dawn, en titel som delar skådeplatsen USA med Far Cry 5.

Under evenemanget Ubisoft Forward 2020 bjuder utvecklaren världspremiär av nästa spel i sistnämnda familj, nämligen Far Cry 6. Avtäckandet är en tudelad historia med två filmiska trailer-videor, som dels presenterar spelets revolutionära stämning, dels antagonisten som för seriefantasten får ett välbekant ansikte – Breaking Bad-skådespelaren Giancarlo Esposito.

Far Cry 6 flyttar handlingen till sydligare breddgrader än föregångarna, mer precist den fiktiva Kuba-inspirerade ön Yara som är fast i en förgången tid. Esposito iklär rollen som diktator som med järnhand vill göra Yara till ett paradis, men detta på bekostnad av den demonstrerande befolkningens välbefinnande. I den längre videosnutten förmedlar diktatorn sina visioner till sonen Diego, och med lite pappa-son-handgranat-tid sätts tonen kring vilka medel som är lämpliga för att nå paradisdrömmen.

Spelaren antar rollen som gerillasoldaten Dani Rojas med mål att besegra diktatorn, "El Presidente", och hans efterträdande son. Utöver den stad som syns i nämnda video spår PCGamer att spelet även erbjuder strider och uppdrag i djungel- och strandmiljö, och skriver att Far Cry 6 blir den del i serien med störst öppen spelvärld av de alla.

När det kommer till den kortare och mer diffusa videon antyds Yaras uppkomst och bakgrund, där de första sekunderna visar kolonisering medelst segelfartyg och beridna soldater. I materialet skymtas även läkemedel, provrör och en rejäl dos av grönska, som rimligtvis är medicinalväxter och en viktig del i öns framgång.

Framtiden får utvisa när Ubisoft delger mer exakta detaljer om handling och gameplay, men klart är att spelet släpps den 18 februari 2021 och detta till PC, Stadia samt de nuvarande och kommande generationerna av Xbox och Playstation.

Kommer du att anta uppgiften att frigöra Yara från diktaturens bojor nästa år? Dela med dig i kommentarerna!