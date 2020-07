Epic Games ansluter till GOG Galaxy 2.0 i steg mot enad spelklient

Digitala spelköp har i PC-världen ersatt optisk media och Valves Steam en pionjär inom området, som också länge stått som den oemotsagda kungen bland distributionsplattformar. Med åren har dock en uppsjö av spelutvecklare och utgivare slagit upp portarna till egna alternativ. Inte sällan finns dock de digitala spelen tillgängliga hos mer än en aktör, men köpta titlar är bundna till inköpsställen.

Att ha ett gytter av installerade program för att i sin tur starta spelen är något som kritiserats hårt av spelfantaster. I ett försök att ena de spelstartande applikationerna under ett tak avtäcktes GOG Galaxy 2.0 i fjol. Projektet har kontinuerligt uppdaterats men nu rapporteras om stora framgångar, efter att ett partnerskap med Epic Games Store gått i lås.

GOG Galaxy 2.0 stödjer redan idag att spelbibliotek och vänlistor från flera olika tjänster kombineras, men hittills har endast Xbox Live hoppat på tåget officiellt. Giganterna Steam, Origin och Epic Games Store har tidigare varit tveksamma och inställningen är i skrivande stund oförändrad för de två förstnämnda. Epic Games alltså omfamnar konceptet och integrerar GOG Galaxy 2.0-stöd officiellt.

Epic’s committed to working with all willing ecosystems to connect our stores and recognize universal ownership. Early bits include purchase integration with Humble and others, and library visibility to GOG. A lot more will be coming over time.