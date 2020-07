Samsung investerar i Globalfoundries

Kretstillverkaren Globalfoundries, ursprungligen tillverkningsdivisionen av AMD, har några tuffa år bakom sig. Till följd av bekymmer med utvecklingen av dess 7-nanometersprocess avslutades utvecklingen helt, varför företagets mest avancerade nod är 12 nanometer. På 12 nanometer tillverkar företaget bland annat Zen-kretsar åt AMD än idag, men framtiden är oviss.

Nu visar det sig att Samsung, som hyser ambitioner att ta över ledartröjan från TSMC som världens största halvledarbolag till år 2030, kliver in och investerar i Globalfoundries fabrik i Dresden, Tyskland. Investeringen innebär en utbyggnad av fabrikens strömkapacitet från 63 till 100 megawatt, med expansionsstart år 2024, enligt publikationen Coreteks.

Investeringen är ett sätt för Samsung att indirekt närma sig nordamerikanska aktörer. Istället för att investera i en ny fabrik dedikerad för marknaden, likt TSMC, köper bolaget in sig i Globalfoundries som i huvudsak är ett amerikanskt bolag med amerikanska försvarskontrakt via Fab 8 i delstaten New York. Även Fab 8 står inför expansion med hjälp av amerikanska statliga medel.

Huruvida Globalfoundries lyckas stöpa om Fab 1 i Dresden till att framställa kretsar på mindre processer än 12 nanometer till år 2024 återstår att se, men en investering av Samsung kan tänkas föra med sig det koreanska bolagets tillverkning på 3 nanometer. Dagens Globalfoundries-noder om 12 nanometer bygger på Samsungs 14 nanometersprocess.

