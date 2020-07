Sabrent först med PCI Express 4.0-ansluten SSD-enhet på 4 TB

Protokollet PCI Express 3.0 har hängt med en bra stund och erbjuder överföringshastigheter om 1 GB/s per bana. När det gäller grafikkort är detta inget problem, men när det kommer till lagringsenheter har allt fler M.2-enheter med NVM Express-gränssnittet närmat sig den teoretiska gränsen om 4 000 MB/s i läs- eller skrivsituationer.

I samband med Ryzen 3000-lanseringen tog dock AMD klivet över till PCI Express 4.0 med moderkort bestyckade med X570-styrkretsen. Nyligen släppte bolaget också den mer plånboksvänliga styrkretsen B550 som tar det snabbare protokollet till en bredare publik. Sedan den årsgamla lanseringen har ett flertal företag hoppat på PCI Express 4.0-tåget för M.2-anslutna lagringsenheter, och nu rullar Sabrent ut en rekordprodukt sett till kapacitet.

Taket för PCI Express 4.0-enheter som Corsairs Force Series MP600 och Seagates Firecuda 520 har hittills legat på 2 TB, vilket dubbleras med The Rocket Q4, som är namnet på Sabrents nya modell. Enheten har den vanligt förekommande formfaktorn 2280 och M.2-anslutning, där läs- respektive skrivhastigheterna specificeras till relativt beskedliga 3 500 respektive 4 900 MB/s. För konkurrerande produkter är mer än 4 000 MB/s i båda riktningar snarare regel än undantag.

Sabrent röjer inte vilken lagringskontroller som syns under huven, men förklarar att minnestypen Quad-level cell (QLC) används, vilket sannolikt är den främsta orsaken till hastigheterna. Med QLC lagras fyra bitar per minnescell som en kompromiss för högre lagringsdensitet istället för hastighet och livslängd, som i teorin båda är vanligare hos TLC-baserad lagring, som lagrar tre bitar per cell.

I slutet av maj introducerade Sabrent också M.2-marknaden för en ny kapacitetsnivå genom att lyfta den PCI Express 3.0-kopplade serien Rocket Q till 8 TB, även då med QLC-minne. Huruvida QLC blir succé bland mer prestandaorienterade enheter med PCI Express 4.0-kommunikation får framtiden utvisa.

Den svenska närvaron för Sabrent-signerade produkter är i det närmaste obefintlig, men hos tyska och brittiska Amazon finns produkten i lager i två utföranden. För drygt 780 euro, motsvarande 8 000 kronor, kan enheten köpas utan kylfläns. Den som önskar den ohemult stora kylaren komplett med värmeledningsrör, får betala ungefär 20 euro eller 200 kronor extra.

Källa: Wccftech

