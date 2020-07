Qualcomm uppdaterar Quick Charge med snabbladdning på över 100 watt

Kapaciteten hos telefoner och laddare har stadigt klättrat norr om de 5 watt som förr var standard, där exempelvis protokollet USB Power Delivery (USB PD) tillåter de två enheterna att kommunicera med varandra. Beroende på förmåga kan både spänning och strömstyrka vridas upp för att snabbare fylla batteriet, där medföljande laddare kring 30 watt inte hör till ovanligheterna idag.

I marknadsföringsmaterial skyltar tillverkare ofta med att en viss andel av batteriet kan laddas på ett fåtal minuter, där exempelvis Oneplus 8 skryter med halvfullt batteri på 30 minuter. Nu presenterar Qualcomm den femte generationen av den egna snabbladdningsstandarden Quick Charge, som istället lovar 50 procent laddning på 5 minuter.

Qualcomm specificerar inte i vilket spann av batterier det gäller, men i bolagets interna tester syns relativt generösa 4 500 milliamperetimmar (mAh). Effektmässigt listas en topp på över 100 watt och tekniken ska vara 70 procent effektivare än Quick Charge 4. Ställt mot sistnämnda standard ska nykomlingen också reducera temperaturerna med 10 °C och lägga till tolv skydd kring temperatur, spänning och ström. Därtill blir Quick Charge 5 bakåtkompatibelt med version 2, 3 och 4, som tillåter att sådana enheter kan laddas enligt respektive standard.

Med den höga effekten menar Qualcomm att standarden kan leta sig in i andra produkter än telefoner, där datorer med USB Type-C anslutning ligger nära till hands. På telefonfronten finns inbyggd Quick Charge 5-kompatibilitet i flaggskeppskretsarna Snapdragon 865 och 865 Plus och under årets tredje kvartal ska standarden börja dyka upp i produkter, där Xiaomi är en av de första tillverkarna att utannonsera stöd.

