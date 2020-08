Datormusens uppfinnare William English död vid 91 års ålder

Den sista levande uppfinnaren inblandad i datormusens skapande, William English, har rapporterats död till följd av andningssvikt. Han arbetade enligt New York Times ofta i par med Douglas Englebart, där English enligt före detta kollegan Bill Duvall var "mannen som kunde få vad som helst gjort". "Om du sa åt honom att något behövde göras listade han ut hur det skulle ske".

Datormusen, som under hösten år 2018 firade 50 år, var en av duons skapelser, där Englebart stod för en teckning, varefter English skred till verket och skapade den faktiska produkten. Musen presenterades av Englebart under "The mother of all demos", där en rad framtida datorrelaterade inventioner visades upp, medan English skötte tekniken i bakgrunden.

Under demot visades förutom datormusen även andra egenskaper ur framtidens infomationsteknik upp, med inslag såsom grafiska användargränssnitt, textredigering online, videosamtal och hyperlänkar, vilka vi i det moderna samhället tar för givna.

English avled i vårdfaciliteter i San Rafael, Kalifornien till följd av andningssvikt. Han blev 91 år gammal.