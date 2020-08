Nintendo ökar Switchförsäljning med 166 procent på årsbasis

Nintendo har, som alla andra företag, tid i både med- och motvind. I vanliga fall brukar perioden mellan april-juni, årets andra kvartal, visa sig vara en relativt lugn tid på året för Nintendo med föga imponerande försäljningssiffror. Nintendos senaste kvartalsrapport visar dock på att det japanska spelföretagets nu befinner sig i en fas av klar medvind.

Den senaste kvartalsrapporten från Nintendo visar på ett rörelseresultat som är snubblande nära 12 miljarder kronor – 428 procent högre än samma kvartal 2019. Även Nintendo Switch såg starka försäljningssiffror med 5,68 miljoner konsoler skeppade mellan april och juni, vilket är ett uppsving på 166 procent från samma period i fjol.

Det är här Animal Crossing äntrar scenen. Speltiteln Animal Crossing: New Horizons sålde över 10 miljoner exemplar under årets andra kvartal och har sedan sin lansering sålts i över 22.4 miljoner exemplar – vilket innebär att spelet sålt bättre än titlar som The Legend of Zelda: Breath of the Wild och Super Mario Odyssey. Av alla spel som finns tillgängliga till Nintendo Switch har bara Mario Kart 8 Deluxe sålts i fler exemplar än Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo säger att över hälften av alla nya Switch-ägare under det senaste kvartalet spelade New Horizons inom första dagen efter det att de köpt konsolen. Det är således inte långsökt att dra slutsatsen att det var Animal Crossing som lockat många nya kunder till det japanska företaget.

