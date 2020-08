Asrock sjösätter minidatorerna Deskmini H470 och X300

Minidatorer av alla dess slag går mot intressanta tider, speciellt med AMD:s nykomling "Renoir" i Ryzen 4000G-serien. Trots att seriens Pro-modeller kommer säljas även av svenska systemintegratörer är de ämnade strikt för kontorsbruk, medan den de mer alldagliga processorerna i serien utan Pro-suffixet uteslutande säljs via partnertillverkare.

Trots avsaknad av "Renoir"-processorer på konsumentmarknaden väljer nu Asrock att introducera två minidatorer med yttermåtten 155 × 155 × 80 mm, motsvarande en volym om 1,92 liter. Datorerna passas in i företagets Deskmini-serie och döps efter dess styrkretsar – H470 samt X300. Förutom yttermått och design är gemensamma nämnare stöd för DDR4-2933 i SO-DIMM-format, dubbla SATA 6 Gbps-anslutningar samt analogt ljud in och ut via ljudkretsen ALC233.

Den förstnämnda versionen, Deskmini H470, utrustas med sockel LGA1200, med stöd för processorer i Core 10000-serien vars TDP uppgår till maximalt 65 watt. Denna Intel-kompatibla variant erbjuder även dubbla USB Type-C-anslutningar, där den baktill dubblar som Displayport 1.4-anslutning vid behov. HDMI-anslutningen klarar 4K-upplösningar vid endast 30 Hz. Nätverkskretsen klarar hastigheter på 1 Gbps och är även den signerad Intel.

Version nummer två, Deskmini X300, utrustas med sockel AM4 och AMD:s X300-styrkrets, även här begränsas kompatibilitet till processorer vars TDP är maximalt 65 watt. Här skymtas stöd för 4K-bild i uppdateringsfrekvensen 60 Hz, samtidigt som modellen utrustas med en extra M.2-plats för lagring jämfört med Deskmini H470, för totalt två. Deskmini X300 får även nöja sig med totalt fyra USB-portar, varav en enda är Type-C, utan Alt Mode-kompatibilitet.

Pris och tillgänglighet meddelas inte av Asrock, men då den befintliga AM4-medlemmen i Deskmini-klanen, A300, säljs för långt under 2 000 kronor kan ett pris runt 2 500 kronor vid introduktion för båda modellerna bli aktuellt.