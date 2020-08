Företagshemligheter från Intel läcker ut på Twitter

Intel har på många plan haft ett par motiga år, där ett av problemområdena varit säkerhet. Där det tidigare handlat om sårbarheter som drabbat konsumenter i företagets hårdvara har nu istället cirka 20 GB företagshemligheter läckt ut på Twitter, enligt Tom's Hardware. Läckan ser enligt Intel ut att innehålla stödresurser som delas normalt med företagets partnetillverkare.

Dokumenten och verktygen hör normalt hemma i företagets Resource and Design Center, där dokument ofta märks med mottagaföretagets namn. Dokumenten i läckan sägs vara märkta med det kinesiska företaget Centerm Informations namn, vilket tyder på att någon inom företaget står som avsändare, alternativt att Centerm i sin tur blivit utsatta för dataintrång.

Läckans källa är okänd, men filerna delades av den schweiziske IT-konsulten Till Kottmann på Twitter under torsdagkvällen. Enligt Kottmann har filerna i läckan inte varit tillgängliga för allmänheten tidigare och de ska vara ett resultat av ett Intel-intrång tidigare under året – något Intel själva förnekar i ett utlåtande till Tom's Hardware.

Kottmann uppmanar på Twitter även till granskning av den läckta källkoden i jakt på eventella bakdörrar, då han är av åsikten att funktionen "förmodligen" finns inkodad. Vidare hälsar Kottmann att många lösenordsskyddade filer i läckan kan öppnas med lösenorden "intel123" respektive "Intel123", lösenord som ska ha satts av Intel själva, inte av Kottmann eller hans källa.

Intel ME Bringup guides + (flash) tooling + samples for various platforms

Kabylake (Purley Platform) BIOS Reference Code and Sample Code + Initialization code (some of it as exported git repos with full history)

Intel CEFDK (Consumer Electronics Firmware Development Kit (Bootloader stuff)) SOURCES

Silicon / FSP source code packages for various platforms

Various Intel Development and Debugging Tools

Simics Simulation for Rocket Lake S and potentially other platforms

Various roadmaps and other documents

Binaries for Camera drivers Intel made for SpaceX

Schematics, Docs, Tools + Firmware for the unreleased Tiger Lake platform

(very horrible) Kabylake FDK training videos

Intel Trace Hub + decoder files for various Intel ME versions

Elkhart Lake Silicon Reference and Platform Sample Code

Some Verilog stuff for various Xeon Platforms, unsure what it is exactly.

Debug BIOS/TXE builds for various Platforms

Bootguard SDK (encrypted zip)

Intel Snowridge / Snowfish Process Simulator ADK

Various schematics

Intel Marketing Material Templates (InDesign)