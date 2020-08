Intel avslöjar strategi för Xe-baserade grafikkort

Vi har sedan tidigare vetat att Intels Xe-baserade GPU:er kommer att integreras i kommande processorer från chiptillverkaren. Nu tar Intel bladet från munnen och berättar om deras planer för fristående kort och ger oss en inblick i hur de ämnar att optimera sina drivrutiner.

Xe-serien delas upp i fyra distinkta varianter med benämningarna LP, HP, HPC och HPG. Nytt för dagen är information om HPG som blir den krets som ska vara basen för dedikerade instickskort ämnade för spel.

Intel Xe-LP "Low Power"

LP-serien är främst inriktad på mobil prestanda och kommer att vara kretsen som blir basen för framtida integrerad grafik i Intels processorer. Jämfört med Intels föregående Gen 11-grafik ökar antalet kärnor med 50 procent från 64 till totalt 96 samtidigt som klockfrekvenserna ska kunna skala hela 50 procent högre.

Nytt för Xe är också asynchronous compute, sampler feedback och "view instancing", vilket är DirectX 12-funktionalitet som tidigare saknats i Intels grafikprocessorer. Ytterligare förbättringar syns i cache- och minneshantering som erbjuder upp till dubbelt så hög minnesbandbredd. Utöver kärnans uppbyggnad har även mediaavkodaren Media Engine fått sig ett uppsving i form av stöd för AV1-avkodning och upp till dubbelt så snabb avkodning och kodning av HEVC.

Sammantaget innebär nyheterna i Xe-LP att Intel nu har en modern och kapabel lösning även för sina integrerade kretsar. Men i slutet av dagen är det fortfarande en plattform tilltänkt för strömsnåla mobila plattformar.

Xe-LP kommer att lanseras i tre produkter till en början. Kretsen kommer att vara basen för grafikdelen i de kommande "Tiger Lake"-processorerna som släpps i september redan i år. Utöver detta kommer även instickskorten SG1 och DG1 släppas. Dessa två instickskort riktas mot serverplattformar för gaming och streaming respektive utvecklare.

Samtliga produkter väntas lanseras innan årsskiftet och Tiger Like är först ut i september månad. Gemensamt är även att de tillverkas på Intels 10 nm SuperFin-nod.

Intel Xe-HPG "High Performance Gaming"

Om vi fortsätter på konsumentspåret är dagens största nyhet Xe-HPG, vilket är plattformen för Intels dedikerade grafikkort ämnade för spel. Denna sägs ärva egenskaper från samtliga övriga versioner av Xe och kombinera dem för spelprestanda i inte bara mellansegmentet, utan även entusiastsegmentet.

Inte mycket avslöjades om kretsarnas uppbyggnad, än mindre om korten de är tänkta att sitta på, med undantaget att de kommer att bestyckas med minne av typen GDDR6. Unikt för just HPG-varianten är dock hårdvaruaccelererad strålspårning, ray tracing, något som saknas på resterande Xe-versioner.

Intel kunde redan nu bekräfta att HPG-kretsarna inte kommer att tillverkas av bolaget själva utan istället läggs ut på ett annat halvledarsnickeri – möjligen rör det sig om de 180 000 kiselplattor som beställts från TSMC, enligt våra tidigare rapporter. Lansering ska ske under nästa år.

Intel Xe-HP och Xe-HPC "High Performance Computing"

Intel lät också meddela att de första kretsarna av modellen Xe-HP kommit tillbaka från fabriken och testkörs nu. Plattformen levereras i så kallade tiles där en tile innehåller 2 048 kärnor och levererar beräkningskraft om cirka 10 TFLOPS. Nuvarande exemplar testkörs i 1 300 MHz och med en tile ska man exempelvis kunna tio högkvalitativa 4K-videoströmmar i 60 fps samtidigt.

Xe-HPC-plattformen "Ponte Vecchio" nämndes i förbifarten men några direkta nyheter syntes inte till. Plattformen har fyra beståndsdelar och tillverkningen är en kombination av delar från Intels egna fabriker och tredje part. Vad gäller Intels egna processnod är det till skillnad från tidigare rykten inte 7 nm som gäller, istället är det 10 nm Superfin och Enhanced Superfin. Huruvida de externt tillverkade beståndsdelarna bygger på 10 eller 7 nm avslöjades inte.

Produkterna i familjen Xe-HP bygger på Intels 10 nm Enhanced Superfin-process och lanseras under 2021. Vi har ännu inte fått några uppgifter om HPC:s förväntade lansering.

Drivrutiner

Intels drivrutiner och kompilator kommer att se stora omskrivningar. Hela DirectX 11-drivrutinen skrotas och skrivs om helt från grunden medan shaderkompilatorer också ser stora förbättringar.

Intels fokus har varit att minska latenser och så kallade "pipeline stalls" samtidigt som bolaget optimerat minneshanteringen. Kompilatorn får förbättrat stöd för en hybridlösning av hårdvaru- och mjukvaruschemaläggning samt stöd för AI-optimerade instruktioner. Utöver detta har Intel introducerat en dynamisk "shader recompiler" som optimerar användarens shader cache specifikt för Intels grafikprocessorer.

Något mer påtagligt för användaren blir uppdateringarna av Intels kontrollpanel. Tre stora nyheter introduceras, varav den första är vad Intel kallar Instant Game Tuning. I praktiken innebär det att spel- och GPU-specifika optimeringar kommer att kunna levereras som separata nedladdningar istället för via fristående drivrutiner.

Game Sharpening påstås leverera ökad skärpa utan vanliga artefakter så som "ringing". Skärpan kan ställas in per spel i den tillhörande kontrollpanelen. Slutligen får Intels grafikmjukvara också stöd för streaming via Youtube och Twitch där kodningen av videoströmmen accelereras av tidigare nämnda mediakodare.

