Thermaltake "optimerar" applicering av kylpasta

Thermaltake är ett bolag som inte räds gå sin egen väg på chassimarknaden, där bolaget har lanserat en rad minnesvärda designalster under sin drygt 20-åriga existens. Under sina två decennier har företaget också satsat på kylning, en kategori till vilka de nyligen lanserade kylpastorna TG-30 och TG-50 kvalar in.

Trots att TG-30 och TG-50 utlovas leverera god värmeledningsförmåga, med 4,5 respektive 8 W/(mK) (Watt per meter Kelvin), ser produkterna ut att fånga entusiasternas intresse av helt andra anledningar. Thermaltake väljer nämligen att skicka med en plaststencil med ett bikakemönster genom vilken kylpastan appliceras på processorn. En bild säger mer än tusen ord, se Thermaltakes produktbilder nedan.

Bikakearket är tänkt att möjliggöra perfekt applicering varje gång, enligt tillverkaren. Exakt hur användaren är tänkt att motstå att placera ett plastark täckt av kylpasta i soptunnan efter den första användningen är oklart, möjligen kan en av de två medföjande rengöringsarken stå till tjänst.

Kylpastan i sig innehåller "diamantpulver", medan priserna för en tub om fyra gram i nordamerika enligt Tom's Hardware landar på 8,99 och 11,99 USD för TG-30 respektive TG-50, motsvarande cirka 100 och 130 kronor i Sverige.

Hur applicerar du kylpasta? Diskutera i forumet!