Xbox Series X uppges få prislapp om 6 500 kronor

Under våren och sommaren år 2020 har Sony och Microsoft tävlat om att sakta men säkert avslöja detaljer om kommande spelkonsolerna Playstation 5 och Xbox Series X. Allt från konsolernas design till det spelutbud som når de båda lägren har demonstrerats, men när det gäller lansering och prisnivåer är detaljerna fåtaliga. Microsoft har bekräftat att Xbox Series X lanseras i november, men företaget nämner inget om prislappen.

Nu börjar dock flertalet tecken peka på att priset lägger sig på en högre nivå än vad föregående konsolgeneration begärde vid lansering. Flera representanter med källor inom återförsäljare rapporterar en prisnivå om 599 USD, en nivå som något ökänt användes med spelkonsolen Playstation 3. Med svensk moms inkluderad innebär det ett pris om 6 500 kronor för Xbox Series X, men med avgifter för kemikalieskatt och privatkopiering höjs priset sannolikt ytterligare ett steg.

Alanah Pearce says someone sent her a photo from a retail store computer showing Xbox Series X price of $599 pic.twitter.com/etWxdhPtd3