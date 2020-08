Konflikten mellan Apple och Epic Games trappas upp

Under föregående vecka briserade något av en bomb i de mobila applikationsbutikernas värld. Epic Games försökte kringgå Apples regelverk för App Store-butiken på IOS genom att ta betalt direkt från användaren i spelet Fortnite, vilket fick Apple att se rött och radera spelet från sin butik. Samma historia upprepade sig sedan med Googles applikationsbutik Play Store för Android.

Apple removed Fortnite from the App Store and has informed Epic that on Friday, August 28 Apple will terminate all our developer accounts and cut Epic off from iOS and Mac development tools. We are asking the court to stop this retaliation. Details here: https://t.co/3br1EHmyd8