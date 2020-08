Call of Duty fördjupar sig i kalla kriget med Black Ops Cold War

Call of Duty har sedan serien introducerades år 2003 bjudit på konflikter i en rad olika tidsperioder och geografiska platser, och tar till och med tagit spelare ut i rymden. I och med 2010 års Black Ops tog sig serien an kalla kriget-eran, där USA och Sovjetunionen tampades om såväl militära framsteg som en kapplöpning om att ta sig ut i rymden.

Black Ops har sedan dess fått tre uppföljare och blivit en egen serie, vilken får tillskott i form av det mastigt namngivna Call of Duty: Black Ops Cold War. Handlingen fokuserar denna gång på konfliktens tysta krigföring där spioner och infiltratörer försöker skapa kaos genom att sakta men säkert omstörta fiendens militär och vända befolkningen mot sig själva.

I en första trailer titulerad "Know your history" introduceras det tysta kriget med att KGB-avhopparen Yuri Bezmenov berättar om Sovjetunionens planer för att skapa kaos hos ärkefienden USA. I ett Twitter-inlägg på Call of Duty-kontot publiceras dock en bild med en soldat delad i tu, där ena sidan representerar USA och andra sidan Sovjetunionen.

Detta antyder att spelaren kan komma att uppleva båda sidor av konflikten under spelets gång. I bilden syns även en kosmonaut, vilket antyder att rymdkapplöpningen spelar en roll i berättelsen. Treyarch delar inte med sig av fler uppgifter än så, men studion lyfter på skynket igen den 26 augusti år 2020.

Vad tycker du om Black Ops-spåret i Call of Duty-serien? Och är detta fortfarande en serie du är intresserad av, eller har bäst före-datumet passerat?