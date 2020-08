Crysis Remastered får trailer och lanseringsdatum

År 2007 släpptes den futuristiska förstapersonsskjutaren Crysis som med spelmotorn Cryengine 2 levererade tungdrivet ögongodis, något som ligger till grund för den klassiska frågan "But can it run Crysis?". I våras bekräftade utvecklaren Crytek att spelet får ett ansiktslyft och framöver återvänder i form av Crysis Remastered.

Nu öppnar spelutvecklaren dammluckorna och släpper en kort officiell trailer som avslöjar lanseringsdatumet, men som även visar de grafikmässiga ändringarna och jämför med det 13 år gamla originalet. Nyheterna som understryks är uppdaterad ljussättning, 8K-upplösta texturer och reflektioner med hjälp av ray tracing, vilket borgar för att även omtaget på Crysis sätter modern hårdvara på prov.

På sin webbplats skriver Crytek att titelns ray tracing-funktioner inte är exklusiva spelare som använder Nvidias Geforce RTX 2000-grafikkort, utan att funktionen även fungerar på spelkonsolerna Playstation 4 Pro och Xbox One X. I dessa fall används Cryengine-motorns mjukvarubaserade ray tracing, och på PC-sidan används Nvidias dedikerade hårdvara för både ray tracing och DLSS.

Crysis Remastered finns redan nu tillgängligt genom Nintendo Switch, men dyker upp på Sonys Playstation 4, Microsofts Xbox One och PC/Windows den 18 september. I sistnämnda fall rör sig om tillgänglighet via Epic Games spelbutik. För den som vill ladda bössan och iklä Nanosuit för eldstrider i ett tropiskt ölandskap landar priset på 30 euro, motsvarande strax över 300 kronor.

