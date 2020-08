Microsoft Flight Simulator väntas sporra entusiaster till hårdvaruköp

År 2007 släppte den tyska spelutvecklaren Crytek spelet Crysis. Spelet blev snabbt välkänt för att kunna få datorer med imponerande prestanda att gå på knäna och lade grunden för det som kom att bli den klassiska frågan, "but can it run Crysis?". Crysis var dock inte den första titeln som fick entusiaster att vilja uppgradera hårdvaran för att kunna vrida upp inställningarna – trenden hade redan sats av titlar som Half-Life 2 samt Id Softwares första två Quake-spel.

Nu ser anmärkningsvärt nog även Microsoft Flight Simulator ut att sluta sig till listan av spel som sporrar till hårdvaruinköp. Enligt analysfirman Jon Peddie Research väntas flygsimulatorn leda till att entusiaster i samtliga marknadssegment uppgraderar sina system för att kunna åtnjuta spelet med elegantare grafik.

Prognosen bygger på att 2,27 miljoner exemplar av Microsofts flygsimulator kommer att säljas under de nästkommande tre åren, som i sin tur beräknas ge en ökad hårvaruförsäljning om 22 miljarder kronor. Analysfirmans beräkningar kan ses som något optimistiska då en snabb kalkyl visar att varje sålt exemplar i snitt väntas leda till en ökad hårdvaruförsäljning på cirka 10 000 kronor.

Microsoft Flight Simulator är ett tämligen nischat spel med en relativt liten skara entusiastiska anhängare, vilket gör den optimistiska prognosen från Jon Peddie Research desto mer påfallande. Ett imponerande högt betygssnitt antyder att flygsimulatorn om inget annat blir populärt nog för att motivera spelare till inhandla en kopia. Ett annat spel som ser ut att fylla en liknande roll i att skruva upp antalet hårdvaruinköp är Cyberpunk 2077 som lanseras 19 november i år.

Ska du uppgradera din maskin för att kunna åtnjuta Microsoft Flight Simulator med högre inställningar? Låter prognosen från Jon Peddie Research realistisk för dig? Dela med dig i kommentarerna!